Les médias américains sont-ils prêts pour Trump 2.0.? “La question n’est pas de savoir s’il les attaquera, mais plutôt s'ils pourront résister”

Avec Donald Trump, les médias américains s’apprêtent à retrouver à la Maison-Blanche un personnage hors normes et clivant qui a dopé leurs audiences, mais fait peser, selon des experts, de lourdes menaces sur la liberté d’informer, dans un contexte économique plus difficile.



“La question n’est pas de savoir s’il (Trump) attaquera les médias, il le fera”, mais plutôt “si les médias pourront résister au poids de ces attaques”, estime le professeur de journalisme à la New York University, Adam Penenberg. Et “il n’y a pas d’enjeu plus important”, car “quand la presse vacille, la démocratie en paye le prix”, ajoute-t-il à l’AFP.



Le New York Times, qui a multiplié les scoops sur la Maison-Blanche durant le premier mandat du républicain, a appelé vendredi dans un éditorial à “se dresser contre les tactiques d’intimidation de Donald Trump”.



“Les rédactions doivent s’attendre à des poursuites judiciaires, à un harcèlement réglementaire et à des campagnes de dénigrement public qui feront ressembler son premier mandat à une répétition générale”, prédit Adam Penenberg. Il suggère à celles-ci de “renforcer leurs équipes de défense juridique”, ainsi que “les budgets pour faire face aux procédures-bâillons” et la cybersécurité.



“Autocensure”

Donald Trump, qui avait qualifié les médias d’”ennemis du peuple”, a déjà entamé le bras de fer. Mi-décembre, il a lancé des poursuites judiciaires contre un quotidien de l’Iowa, le Des Moines Register, et une sondeuse d’opinion locale, pour une enquête donnant Kamala Harris gagnante dans cet Etat, qu’il a finalement remporté.



Quelques jours plus tôt, la chaîne de télévision ABC avait accepté de payer quinze millions de dollars de dédommagements pour mettre fin à des poursuites en diffamation du président élu.



Et selon le Wall Street Journal, qui a révélé l’information vendredi, CBS songerait également à négocier un accord pour solder des poursuites en justice de Donald Trump, qui avait accusé une célèbre émission d’avoir favorisé Kamala Harris. Sollicitée par l’AFP, la chaîne n’a pas réagi dans l’immédiat.