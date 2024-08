Les emprises du BRT prises d’assaut : Quand la mauvaise gestion et le comportement des chauffeurs inquiètent...

Lancé en août 2018 et mis en service le 15 mai 2024, le projet Bus Rapid Transit (BRT) entre Guédiawaye et le centre-ville de Dakar se distingue par ses infrastructures modernes, ses équipements écologiques, et sa technologie de pointe. Il a pour mission de désengorger Dakar et sa banlieue et participe à une gestion efficiente de la mobilité au Sénégal. Cependant, les emprises de ce joyau sont de nos jours envahies par les chauffeurs et autres usagers, ce qui risque d’entraver la circulation du BRT.

Dakaractu s’est déplacé pour constater de visu, la situation.





Reportage…