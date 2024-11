Les derniers mots de Moustapha Ba : Un souvenir gravé dans la mémoire du ministre Cheikh Diba

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ex-collègue de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba, était présent à la levée du corps de son ami à l'hôpital militaire de Ouakam. Cheikh Diba s'est souvenu des derniers mots tenus par Moustapha Ba à son égard, qui, d'après lui, restera gravé dans sa mémoire.



« Nous avons tous été surpris et foudroyés par la disparition brusque et brutale de notre ami Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre de l'économie et des finances et du plan du Sénégal », a fait savoir le ministre Cheikh Diba, ce mercredi 13 novembre, lors de la cérémonie de levée du corps du défunt ministre Mamadou Moustapha Ba.



Pour Cheikh Diba, « le rappel à Allah du digne fils du Sénégal représente une perte immense pour la nation et particulièrement pour l'administration sénégalaise », témoigne le ministre des Finances qui dit garder de bons souvenirs sur le défunt qui va reposer désormais dans sa ville natale à Nioro.