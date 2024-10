Les Pêcheurs de Saint-Louis en Colère : British Petroleum sous Pression pour Honorer ses Engagements

À Saint-Louis, la tension monte entre les pêcheurs artisanaux et la compagnie British Petroleum (BP). Lors d’un point de presse organisé à la place Pointe-à-Pitre, l’Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (Apals) a lancé un appel pressant à la société britannique pour qu’elle respecte les engagements pris vis-à-vis des populations de la langue de Barbarie. Les professionnels de la pêche dénoncent une violation des accords, en particulier l’absence d’installation des récifs artificiels promis pour compenser les pertes dues à l’exploitation gazière de la zone.



Depuis plusieurs mois, les pêcheurs sont en colère face à l’interdiction de pêche imposée dans la zone de Diattara, où se situe la plateforme gazière du projet GTA. En réponse à leurs préoccupations, BP s’était engagé à réaliser plusieurs récifs artificiels, mais la récente annonce d’un unique récif a été perçue comme un manquement grave. Mamadou Sarr, porte-parole de l’Apals, a déclaré : « Ce changement de cap constitue une violation flagrante des engagements pris lors des négociations précédentes. »



Les conséquences de cette situation sont déjà lourdes pour la communauté de Saint-Louis. Les pêcheurs et les femmes transformatrices, durement touchés, craignent pour leur avenir et celui de leurs familles. « La réduction à un seul récif artificiel menace non seulement notre activité, mais également la survie de milliers de familles. Nous avons besoin de plusieurs récifs pour préserver nos ressources halieutiques », a ajouté Ndeye Meissa Dièye.



Les membres de l’Apals exigent une réponse immédiate des autorités et des entreprises concernées, menaçant de recourir à des actions plus radicales si leurs demandes ne sont pas satisfaites. « Si rien n’est fait, nous n’hésiterons pas à descendre sur la plateforme, quitte à nous faire tuer. BP et ses partenaires doivent respecter leurs engagements et construire les six récifs, comme promis », a conclu Mamadou Sarr.



Les pêcheurs de Saint-Louis appellent à une compensation équitable pour leurs pertes de revenus et demandent des alternatives de pêche durables. Comme le souligne L’Enquête, « toute autre décision serait perçue comme un mépris total des droits des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis et une atteinte grave à la protection de notre écosystème marin. »



Cet appel à l’action fait écho à une promesse non tenue et illustre la détermination des pêcheurs à défendre leurs droits et leur mode de vie, un cri de détresse qui résonne à travers la langue de Barbarie.