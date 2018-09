Les Images de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum du Walo

Le Forum du Walo figure désormais dans l'agenda économique du pays. La première édition vient d'être lancée ce samedi 8 septembre 2018 par le Premier ministre Mahammed Boun Abdalah Dionne accompagnée d'une forte délégation composée notamment du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, du directeur de la Caisse des dépôts et des consignations et maire de Guédiawaye, Aliou Sall.

Le thème retenu pour cette présente édition est intitulé : "Rôles et responsabilités du Walo dans le développement du Sénégal".

Une rencontre de haute facture qui a vu la participation d'agriculteurs, d'éleveurs, d'acteurs culturels, d'opérateurs économiques ainsi que des représentants d'associations et groupements de jeunes et de femmes, tous des fils du Walo qui se sont réunis derrière le Directeur général de la Senelec , Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il s'agira à travers plusieurs panels de discussions, de réfléchir sur les stratégies à mettre en oeuvre pour booster l'économie locale de la vallée.