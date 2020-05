Léona Niassène : Le Khalife général appelle au calme, remercie Aly Ngouille Ndiaye et prie pour le Sénégal. (Déclaration)

Le Khalife général de Léona Niassène Cheikh Ahmed Tidiane Niass "Oumayma" a fait une déclaration pour appeler au calme et à la raison. Il a expliqué ce qui lui a poussé à accompagner son vice-imam au commissariat de Kaolack. Il a remercié le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye avec qui il s’est entretenu et qui lui a envoyé une mission spéciale pour trouver une solution à l’incident d’hier. Il a tenu à le remercier et à l’encourager dans sa mission de réunir la Oumah Islamique. Il a aussi prié pour le président Macky Sall à qui il renouvelle son engagement ét son amitié. Le Khalife a expliqué qu’il ne déclarait pas la guerre à qui que ce soit. Il a agi en tant que guide et en tant que père. Il explique ne vouloir que la paix dans le pays. Il a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Mais aussi pour la disparition du Covid-19.