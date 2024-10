Législatives2024 / Kolda : L’appel à la paix de Chérif Alhaïba Aïdara (khalife général famille chérifienne Saré Mamady)

Dans le cadre des législatives anticipées, le khalife général de Saré Mamady, Chérif Alhaïba Aïdara, via un communiqué, invite les acteurs à battre campagne dans la paix et la tolérance. Ainsi, il appelle les politiques et les populations à aller vers un vote responsable sans violence ni calomnie, dans le respect des règles démocratiques.

"À la veille des élections législatives anticipées du 17 Novembre 2024 qui se dérouleront dans notre pays, moi Chérif Alhaïba AÏDARA, Khalif Général de Saré Mamady, en appelle au sens des responsabilités et à la maturité démocratique des Sénégalais de tous bords politiques pour que ces échéances électorales se déroulent dans la paix, la concorde et le respect mutuel de tous les acteurs. Les acteurs politiques doivent comprendre que sans la paix, il ne peut se bâtir une économie prospère. Sans la paix, notre vision d’un Sénégal prospère, uni et stable ne peut se construire. Aussi dis-je non à cette nouvelle forme d’expression publique qui est caractérisée par l’invective et par l’outrance. Prenons conscience que la violence verbale ou physique ne saurait être érigée en mode d’expression d’une opinion politique en démocratie. Au nom d’une prise de conscience collective, j’interpelle directement le peuple, car nous nous devons de prendre conscience que la violence, d’où qu’elle vienne, ne peut avoir raison en démocratie. Soyons fiers de la vitalité démocratique de notre nation et qui est citée en exemple partout dans le monde. J’appelle qu’à l’issue des verdicts des urnes, au soir du dimanche 17 Novembre 2024, que nous accordions notre foi à l’intérêt supérieur de la nation, à savoir préserver la cohésion sociale, la Concorde nationale, la Paix des cœurs et la Sérénité dans les relations humaines d’autant plus que de nombreux défis restent encore à relever dans ce monde si tourmenté. Qu’Allah le Tout Puissant protège notre Nation et Bénisse le peuple du Sénégal !"