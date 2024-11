Législatives à Thiès : Démarrage des opérations de vote… Ce n'est pas le grand rush dans les lieux de vote.

À Thiès, les opérations de vote ont Démarré à 8 heures dans les 291 lieux de vote et 819 bureaux de vote, avec un total de 15 communes. Pour l'instant, ce n'est pas le grand Rush. En effet, les électeurs commencent à rallier leurs lieux de vote pour accomplir leur devoir civique.



S'agissant des 3 communes de Thiès, 8 centres témoins ont été listés. Ainsi, à Thiès Nord, trois centres ont été désignés, dont Cheikh Ibrahima Fall, Gabriel Ndione et El hadji Moundiaye Thiaw. À Thiès Est, il s'agit de 2 centres tels Kaba Sall (Hersent) et Abdoulaye Yakhine Diop (Mbambara). Enfin, à Thiès Ouest, on cite 3 centres, à savoir : Malick Kaïré Diaw (le centre de vote du candidat Idrissa Seck), Croix rouge et l'école élémentaire route de Mbour (Mbour 3).