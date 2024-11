Législatives/ Rapport d'observation du Forum civil : quelques anomalies notées, faible présence des représentants des listes dans les bureaux de vote 

La mission d'observation du Forum Civil a produit vers 12 h, un rapport d'ouverture du scrutin de ce dimanche 17 novembre 2024. Dans le document, la mission d'observation a signalé quelques anomalies, notamment le retard dans certains centres et bureaux de vote qui est de 22 % et qui est dû à 71 % à la mise en place et à l'organisation, 23 % au retard lors de la disposition du matériel, et 6 % au retard d'un membre du bureau.



La présence des membres du bureau, président, Assesseur, et secrétaire, est de 99,3%. La mission d'observation du Forum Civil constate que les bureaux sont accessibles à 98%. La vérification de l'état vide de l'urne a été effectuée à 99% dans les bureaux de vote. Le dispositif particulier pour les personnes âgées, les femmes enceintes, à mobilités réduites a été respecté à 98 %, rapporte le document.



Enfin, renseigne le rapport d'ouverture du Forum civil, la présence des représentants des listes est en moyenne de 2,9 par bureau, avec au maximum 17 représentants de listes, dont la présence est en moyenne de 1,8 femme par liste et au maximum 8 femmes dans un bureau.