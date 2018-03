Le retrait des Forces de défense ne dépend pas de Dakar (Macky Sall)

Le retrait des forces sénégalaises et celles de la CEDEAO établies en Gambie ne dépend pas du Sénégal "mais plutôt de Banjul et de l’instance sous régionale", a déclaré mardi à Banjul le président sénégalais Macky Sall.



"Les forces de défense et de sécurité du Sénégal et celles de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest) établies en Gambie depuis plus d’un an se retireront quand Banjul aura formulé la demande", a notamment dit Macky Sall.



Il s’exprimait au cours d’un point de presse conjoint avec son homologue gambien Adama Barrow à l’’issue de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, en présence de plusieurs ministres, des experts et hauts fonctionnaires des deux pays.



"Cela ne dépend pas du Sénégal. La CEDEAO avait en son temps jugé nécessaire d’envoyer une mission des forces de défense et de sécurité en Gambie pour y restaurer la démocratie et sécuriser le pays. Il appartient à la Gambie de décider ou non de ce retrait, mais pas Dakar", a insisté Macky Sall.



"Cette mission qui a été décidée à la suite de résolutions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Union africaine avait pour but d’installer Adama Barrow après le refus de l’ancien président (Yaya Jammeh) de quitter le pouvoir. Elle avait aussi pour but de sécuriser le pays", a rappelé le chef de l’Etat sénégalais.