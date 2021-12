Le rappel à l'ordre du président Macky Sall au directeur d’Air Sénégal : « Le transport aérien est exigeant, la concurrence y est rude et ne laisse aucune marge d'erreur ou de négligence... »

Le président Macky Sall n’a pas mâché ses mots ce mercredi après-midi, lorsqu’il s’est agi d’évoquer l’actuelle situation de la compagnie aérienne, Air Sénégal.



À l’occasion de la cérémonie de réception du nouvel avion A220-300, le chef de l’État qui s’est félicité des avancées notoires réalisées en l’espace de trois ans, a tout de même rappelé au directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, que « le transport aérien est exigeant, la concurrence y est rude et ne laisse aucune marge d'erreur ou de négligence... Le sort de la compagnie est entre vos mains… »



Une déclaration qui intervient dans un contexte où des retards liés aux vols et quelques autres tracasseries sont souvent décriés par certains passagers voyageant via ladite compagnie.