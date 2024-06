Le parti AWALE du Dr Abdourahmane Diouf a reçu son récépissé

Le nombre de parti politique s’agrandit au Sénégal avec l’arrivée officielle dans le concert des entités reconnues. Le Parti AWALE du Dr Abdourahmane Diouf vient de recevoir son récépissé. « Après plus de deux ans d'attente, le Parti AWALÉ vient de recevoir son Récépissé. C'est beaucoup d'efforts récompensés. Nous remercions les nouvelles autorités pour leur diligence et leur ouverture démocratique » s’est réjoui le président du parti qui, pour rappel, avait été recalé à l’issue du contrôle des parrainages pour l’élection présidentielle de mars 2024 dernier. Après avoir rejoint la coalition Diomaye President, il a été retenu dans le gouvernement 1 du premier ministre Ousmane Sonko en tant que ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.