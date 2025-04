Le journaliste Simon Pierre Faye libéré et placé sous contrôle judiciaire

Après avoir été placé en garde à vue suite à son audition vendredi dernier, le journaliste et rédacteur en chef de la SenTv et de la Zik Fm a finalement été libéré ce lundi. Simon Pierre Faye a obtenu la liberté sous contrôle judiciaire. Pour l’heure, son dossier reste en instruction.



Pour rappel, le journaliste a été convoqué et entendu à la Brigade des Affaires Générales (BAG) au palais de justice de Dakar suite à la publication d’un article sur une plateforme qui appartiendrait au groupe D-Media. Le contenu de l’article évoquait une éventuelle « convocation du Premier ministre par le président de la Côte d’Ivoire ». Le procureur avait retenu le délit de « diffusion de fausses nouvelles » contre le rédacteur en chef du groupe D-Media.