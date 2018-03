"Le droit de marche ne doit pas empiéter sur le droit à la sécurité... Mon avis sur Saër Niang de l'Armp..."

Partira, partira pas, Pape Maël Thiam est formel : " Saër Niang dont le mandat arrive à expiration doit encore rester à la tête de l'ARMP. "

Pour l'administrateur de l'Apr, "Saër Niang fait un excellent travail qui ne mérite pas son changement. Il n'y a pas de crise à l'Armp, tout tourne bien, donc ce n'est pas la peine de chercher la petite bête là où il n'y y en a pas.Ce qui doit intéresser les sénégalais c'est le travail bien fait. La constitution permet au président de changer le système. On a assisté ici au Sénégal, à des élus du peuple dont le mandat a été prolongé. Le jour où il doit partir, il partira. "

Il s'exprimait lors de la formation politique pour une communication persuasive.Cette série de programmes de renforcement de capacité était à l'intention d'une quarantaine de jeunes choisis dans les 16 communes que compte le département de Mbour. Cette formation voulue par le coordinateur de l'Apr dans la Petite côte, Omar Youm, vise à outiller ces jeunes pour défendre les réalisations du président de Macky Sall.

"Pour la marche de l'opposition, il dira qu'en 2014 il y a eu plus de 14 marches qui ont été interdites en France et cette année encore, il y a eu des répressions de marche en France, aux États Unis, n'oubliez pas que le droit de marche aussi, ne met pas une croix sur le droit à la sécurité publique. On n'est plus à l'époque où en pleine campagne électorale on tire sur des candidats. "

Pour conclure, Pape Maël Thiam a tenté de défendre le chef de l'État sur les expertises étrangères contractées pour sa communication. "Il faut se décomplexer, d'abord la communauté scientifique n'a pas de frontières, l'expertise n'a pas de carte d'identité, le président de la République ne peut choisir que des gens qu'il connaît dans son entourage, qu'ils soient des chinois ou des japonais, moi je n'ai pas ce complexe, il ne faut pas régionaliser l'expertise, ce qui nous intéresse c'est le résultat ! " martèle t'il...