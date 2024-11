Le directeur général de l'IFC, Makhtar Diop rend hommage à un « collaborateur exceptionnel ».

Le directeur général de la Société financière internationale de la Banque mondiale, Makhtar Diop, a rendu un vibrant hommage à l'ancien ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba.

« C'est avec une profonde tristesse que j'apprends le décès de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal. Ayant eu l'honneur de travailler avec lui, j'ai pu mesurer l'étendue de ses qualités professionnelles et humaines. Dans mes fonctions d’ancien Ministre, il a été un collaborateur exceptionnel, et en tant que Ministre , un interlocuteur connu pour ses qualités techniques et son leadership. Il laisse une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont côtoyé. Grand sportif, « Bosquier » laisse également un vide auprès des amateurs du ballon rond . Parti trop tôt, nous prions pour le repos de son âme", a témoigné l'ancien ministre de l'Économie et des Finances sous le régime de Wade.