Le deuxième Conseil présidentiel sénégalo-gambien prévu en septembre à Dakar

La deuxième réunion du Conseil présidentiel sénégalo-gambien va se tenir en septembre 2018 à Dakar, a appris l’APS, mardi, de source officielle à Banjul (Gambie).



"Les deux chefs d’Etat ont décidé de la tenue, au Sénégal, de la deuxième réunion du Conseil présidentiel au mois de septembre 2018. Les dates en seront fixées d’un commun accord par la voie diplomatique" a dit le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba.



Le président sénégalais Macky Sall et gambien Adama Barrow ont co-présidé, mardi, les travaux du premier Conseil présidentiel sénégalo-gambien, rencontre qui a été précédée, dimanche par la session ministérielle et, lundi par la réunion des experts.



Lisant le communiqué final, Sidiki Kaba a informé que les deux chefs d’Etat ont demandé à leurs gouvernements respectifs "de veiller à la mise en œuvre rigoureuse, diligente et effective des recommandations issues de ce Conseil présidentiel".