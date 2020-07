Le député Bounama Sall rend hommage à Tanor Dieng : « Ousmane nous manque... »

Cela fait exactement une année que l'ancien secrétaire général du Parti socialiste, M. Ousmane Tanor Dieng a été rappelé à Dieu. Ce 15 juillet 2020, ses camarades de parti ont tenu à lui rendre hommage et commémorer le premier anniversaire de son décès par des prières et des souvenirs.

Dakaractu a rendu visite à un de ses fervents militants le député Bounama Sall pour nous parler de l'homme, son héritage et les perspectives du parti, une année après la disparition de celui qu'on surnommait OTD. Bounama Sall, secrétaire général des jeunes du Parti socialiste a exprimé son amertume par rapport à l'absence de leur leader. « Ousmane Tanor Dieng est un homme multidimensionnel et un homme responsable. Il était un républicain d'une pédagogie inqualifiable par sa capacité à donner de très belles leçons de vie aux jeunes politiques. Il nous manque », a témoigné M. Sall...