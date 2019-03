Le conte "lééb" et la blague "mayé" : Le professeur Abdou Aziz Guèye sort la différence

Certaines personnes confondent le plus souvent les deux genres que sont le conte et la blague ou encore gag. Le dernier est plus court et très comique. Le premier, c'est une histoire, une légende racontée qui cache le plus souvent une leçon de morale. Ainsi, le professeur Abdou Aziz Guèye de son nom d'artiste " Zigzag " explique en s'appuyant sur des exemples, la différence entre les deux.