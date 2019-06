Le comité d’organisation national célèbre la fête de la Musique ce Vendredi 21 juin.

En prélude de la journée internationale de la Musique prévue le vendredi 21 juin 2019, le comité d’organisation de la fête de la Musique a tenu une conférence de presse ce mercredi 19 juin 2019 au centre culturel Blaise Senghor. Une rencontre qui avait pour objectif de parler des préparatifs de l’édition de cette année.

« À cet effet, le ministère de la culture et de la communication, à travers la direction des arts, va accompagner le comité d’organisation composé d’acteurs du sous-secteur de la Musique en encadrant et en impulsant ses initiatives », indique Ousmane Faye, le président du Comité d’organisation. Il ajoute qu’en plus de fêter la Musique, le comité donne depuis deux ans, un contenu thématique à cette célébration.

Le thème de cette année portera sur la formation et la qualification dans le secteur de musique. À cette occasion, des acteurs de la Musique seront honorés à coté de ceux-là choisis par les journalistes culturels.