Le Soudan porte plainte devant l'Union africaine contre le Tchad accusé de soutenir les pamilitaires

Le Soudan a dit mardi avoir déposé une plainte auprès de l'Union africaine contre le Tchad, accusant son voisin occidental de fournir des armes et des munitions aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) en guerre contre l'armée régulière.



La guerre oppose depuis avril 2023 les FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, à l'armée, conduite par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays.



Le ministre soudanais de la Justice, Muawiya Osmane, a accusé le Tchad d'implication dans la guerre et de "causer des préjudices aux citoyens soudanais" et a exigé des compensations.



"Nous présenterons des preuves", a affirmé mardi M. Osmane aux journalistes à Port Soudan.



Le Soudan et le Tchad partagent une frontière de 1.300 km près de la région troublée du Darfour, où les combats se sont intensifiés ces derniers mois.



Les Nations unies utilisent le poste frontière d'Adré entre les deux pays pour acheminer de l'aide humanitaire.



La guerre a tué des dizaines de milliers de personnes et fait plus de 11 millions de déplacés, dont près de 3 millions ont fui dans les pays voisins (y compris des ressortissants de ces pays), selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés.