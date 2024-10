Le Sénégal retiré de la liste « grise » du GAFI : L’OFNAC lance un ultimatum à la corruption

Le 29 octobre 2024, l'Office national de Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a organisé une rencontre marquante, en collaboration avec le Programme d'Appui au Gouvernement Ouvert, pour promouvoir les nouvelles lois n° 2024-06 et 2024-07. Ces textes, promulgués le 9 février 2024, visent à renforcer les capacités de l'OFNAC et à encadrer la déclaration de patrimoine, témoignant ainsi de l'engagement du Sénégal dans la lutte contre la corruption.







Lors de l’atelier, le président de l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye, a exprimé sa satisfaction, soulignant que le Sénégal a récemment été retiré de la liste grise du GAFI. Ce retrait est le résultat d'efforts soutenus pour améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption, avec un accent particulier sur le renforcement des pouvoirs de l’OFNAC. "C’est un motif de satisfaction que nous avons adopté des lois de qualité qui répondent aux recommandations internationales", a-t-il déclaré.