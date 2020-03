Le Sénégal en situation d'urgence/UNACOIS YEESSAL rassure quant à l'approvisionnement du marché

Suite à l'accroissement du nombre de cas positifs au Coronavirus sur le territoire sénégalais, les membres de UNACOIS YEESSAL ont tenu un point de presse ce matin pour échanger sur la situation nationale relativement à l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité.



Pour ce qui concerne la question de la perdition des produits maraîchers après chaque récolte, l'Union Nationale des Associations des Commerçants, Opérateurs et Investisseurs du Sénégal, avec ses partenaires, annonce la réalisation d'une quinzaine d'unités, entrepôts frigorifiques et aires de stockage dans les lieux où les besoins se sont fait déjà sentir. Ils rassurent quant à l'approvisionnement du marché concernant toutes les spéculations comme le riz, le sucre, l'huile, la farine, la tomate et le lait entre autres.



Par ailleurs, CHEIKH Cissé, président de l'UNACOIS, appelle au respect scrupuleux des consignes des sous-préfets, préfets et gouverneurs mais aussi des autorités sanitaires pour ce qui est de l'hygiène individuelle et collective.

Il tire profit de l'occasion pour inciter à une industrialisation de notre économie et la promotion des produits agricoles et halieutiques locaux.