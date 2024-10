Le Pm Ousmane Sonko sur la coopération Japonaise : "Le modèle japonais est l'idéal pour notre pays..."

Le Premier Ministre a salué la présence de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui se présente comme "le modèle idéal pour notre pays. Nous préférons qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de continuer à nous offrir du poisson. Le transfert de technologie par la formation qualitative", a indiqué Ousmane Sonko, qui était en visite, ce vendredi au Centre de formation professionnelle et Technique Sénégal-Japon.

Le Pm de dénoncer : "le modèle de développement qu'on nous a présenté, qu'on nous a appliqué jusqu'à présent, ne pourra jamais développer nos pays. Donc, c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène souverain", souligne-t-il.

En effet, poursuit-il, lors de son discours devant l'ambassadeur du Japon et le président de la JICA, "Nos priorités dès à présent, et vous vous en rendrez compte à partir de lundi, puisque nous allons présenter au Sénégal et au monde entier le nouveau référentiel des politiques publiques avec un horizon dégagé sur 25 années. Mais, avec ses déclinaisons "quinquennales" et "décennales", vous vous rendrez compte que notre objectif, c'est de nous atteler à une construction méthodique, appliquée, patiente d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8, à travers le Sénégal. Et, nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de cet impératif et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance puisque le modèle qui nous est présenté ici, est justement le modèle qu'il nous faut, qu'il faut dupliquer", s'est réjoui Ousmane Sonko.