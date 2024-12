Le Pm Ousmane Sonko fait l'état des lieux et peint un tableau peu reluisant du régime sortant devant les députés

Devant les députés, le Premier Ministre a peint un tableau sombre du régime de Macky Sall. Selon Ousmane Sonko, l'audit des finances publiques sur la période du 1er Mars 2019 au 31 mars 2024 a révélé les dérives du précédent régime.



Ainsi, renseigne-t-il , " le président de la République dès sa prise de fonction a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces huit derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes", déclare-t-il.



Le Premier ministre de poursuivre: " Nous nous sommes attaqués à la mère des batailles, à savoir les finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes". Toutefois, révèle Sonko, " l'audit des finances publiques sur la période du 1er Mars 2019 au 31 mars 2024, est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime avec notamment, les niveaux de déficit budgétaire et de la dette publique minorée. Cette situation a eu comme conséquence, la suspension des financements attendus en 2024 du FMI, la BM et du gel économique et financier appuyé par le FMI", fait-il savoir aux parlementaires lors de sa déclaration de politique générale.