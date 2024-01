Le PM à Darou Mousty: Amadou Bâ annonce un programme spécial de modernisation de la cité religieuse

En visite à Darou Mousty ce mardi, le Premier ministre Amadou Bâ marque son satisfecit d’atterrir dans cette vielle localité symbolique pour lui. « Je me sens chez moi car j'ai longtemps cheminé avec Serigne Abo avec qui j'entretiens des relations exceptionnelles » s’est souvenu Amadou Bâ. Mais à Darou Mousty, c’est aussi des réalisations et programmes de l’Etat du Sénégal que le Premier ministre a mis en relief. Dans ce cadre, Darou Mousty aura d’un programme spécial de modernisation dont plusieurs cités religieuses ont bénéficié.







En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, plusieurs réalisations seront entreprises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'assainissement, de la voirie, de l'aménagement etc. De même, l'emploi et l'employabilité seront bien pris en charge. « Nous souhaitons partager plusieurs réalisations avec la mise en œuvre de projets structurants. Beaucoup de choses ont été faites mais notre ambition est de faire mieux, et d'aller plus vite » a déclaré le Premier ministre a sollicité de la part du guide religieux Serigne Bassirou Anta Niang, des prières pour la paix et la stabilité dans le pays.







Le chef du gouvernement était accompagné par le Ministre Directeur de Cabinet politique du Président de la République, Augustin TINE, le Ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar HANNE, le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Pape Sagna MBAYE, le Ministre de la Jeunesse de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick NDOUR.