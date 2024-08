Le Magal de Touba 2024 : La ville sainte en ébullition à l’approche du grand jour

Un Afflux massif de pèlerins

À l'aube du Magal de Touba 2024, la ville sainte se transforme en un véritable fourmillement de dévotion et d'activité. Le pèlerinage, prévu pour demain, attire des fidèles de tous horizons, qui affluent vers la ville sainte de Touba pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Cet événement religieux d'une importance capitale pour la communauté mouride est l’occasion de marquer une fois de plus l'amour et la dévotion envers le fondateur du mouridisme.À quelques heures du grand jour, Touba est déjà envahie par une foule impressionnante de pèlerins venus des divers coins du Sénégal et du monde entier. Les rues sont bondées, les hôtels sont pleins, et les visiteurs, fatigués par leur voyage, cherchent un lieu de repos tout en profitant de la spiritualité unique de la ville.Les commerçants, quant à eux, profitent de cette affluence pour réaliser leurs affaires. Les marchés sont animés, les étals regorgent de produits divers allant des vêtements traditionnels aux souvenirs religieux. Cette période est une aubaine économique pour les vendeurs locaux et les petits commerçants, qui voient leur chiffre d’affaires s’envoler.Les autorités locales sont sur le pied de guerre pour assurer la sécurité des pèlerins et le bon déroulement des festivités. Les forces de défense et de sécurité patrouillent dans les environs de la mosquée pour garantir la tranquillité des visiteurs, tandis que d’autres agents sont chargés de réguler la circulation, particulièrement aux abords des lieux de culte.Parallèlement, certains pèlerins arrivent tard dans la nuit, épuisés mais animés d'un profond désir de prier et de se recueillir avant que la ville ne devienne trop bondée. D’autres préfèrent visiter la mosquée dès leur arrivée pour bénéficier d’un moment de sérénité avant le début des célébrations. L'atmosphère dans la ville de Touba est empreinte de dévotion, chaque visiteur apportant avec lui ses prières et ses souhaits pour la paix et la prospérité.