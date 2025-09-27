Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal

Le Lions Club International a réaffirmé son engagement au Sénégal à l'occasion de la visite officielle du Gouverneur du District 403 A1, le Dr Assane Barazé. Du 21 au 27 septembre 2025, le représentant, dont le district couvre huit pays d'Afrique de l'Ouest, effectue une tournée de travail pour évaluer les actions humanitaires et renforcer les partenariats avec les autorités, notamment le ministère de la Santé.



Un engagement de longue date

Fondé en 1917 et présent dans plus de 220 pays avec près de 1,4 million de membres, le Lions Club International est implanté au Sénégal depuis 1955. L'organisation y intervient dans des domaines prioritaires : la santé visuelle, la lutte contre le diabète, le soutien aux enfants atteints de cancer et la préservation de l'environnement.



Durant son séjour, le Dr Barazé a rencontré les membres des clubs locaux, ainsi que diverses personnalités et autorités. Cette visite a été l'occasion de souligner l'impact concret des actions du Lions Club sur le territoire sénégalais.



Le Dr Barazé a rappelé plusieurs réalisations phares :



« Le projet CESFES a investi plusieurs millions de dollars ici au Sénégal pour la vue. »

Le financement du centre de coronarographie à l'hôpital FANN.

Le soutien au centre de dialyse de l'hôpital Abass Ndao.

Un nouveau projet de 350 millions de FCFA

Un projet d'envergure est actuellement en cours de construction : une « maison d'accueil » destinée aux familles d'enfants malades à l'hôpital Dalal Jamm. Cet investissement de plus de 350 millions de FCFA s'inscrit dans les huit causes mondiales portées par l'organisation, qui incluent également la lutte contre la faim et les actions en faveur de la jeunesse.