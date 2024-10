Le Liban "condamne" l'appel de Netanyahu à évacuer les Casques bleus de la frontière

Le Premier ministre libanais a dénoncé dimanche "un nouveau refus (israélien) de se plier au droit international" après l'appel de son homologue israélien aux Casques bleus, pris entre les feux croisés de l'armée israélienne et du Hezbollah, d'évacuer la frontière entre leurs deux pays.



Najib Mikati a dit "condamner la position" de Benjamin Netanyahu "et l'agression israélienne contre la Finul", la force de l'ONU dont 10.000 hommes sont déployés dans le sud du Liban, parmi lesquels cinq ont été récemment blessés, notamment dans des tirs israéliens selon la Finul. M. Netanyahu a lui accusé le patron de l'ONU de faire de ces soldats "des otages du Hezbollah" en refusant de les redéployer plus au nord.