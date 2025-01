Le Jihad islamique estime que l'idée de Trump sur Gaza "encourage les crimes de guerre"

Le Jihad islamique, mouvement islamiste palestinien allié du Hamas à Gaza, a dénoncé dimanche l'idée du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens dans des pays de la région, jugeant que ses propos encourageaient les "crimes de guerre et crimes contre l'humanité".



Ces "déclarations déplorables s'alignent sur les pires aspects de l'agenda de l'extrême-droite sioniste et poursuit la politique de déni de l'existence (...) du peuple palestinien", a ajouté le mouvement dans un communiqué, jugeant qu'elles encouragent "la perpétration continue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité".