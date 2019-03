Le Glaucome : une maladie dangereuse peu connue, un traitement à vie.

Un point sur cette maladie de l'œil, responsable de lésions du nerf optique qui, selon l’OMS, est considérée comme la troisième cause de cécité dans le monde.

Cette maladie héréditaire, peu connue, nécessite un traitement à long terme cher. Mais le Dr Sanchez, responsable du service d’ophtalmologie de l’hôpital Général de Grand Yoff (CTO), sensibilise la population sur le dépistage. Quelles sont les causes et les complications de cette maladie ? Traitement et prévention sur Dakaractu...