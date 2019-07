Le "GROUPE LA POSTE" face à ses défis : L'amicale des cadres fait le diagnostic et réfléchit sur les orientations

L'Amicale des Cadres de la Poste (ACAP) est une association à but non lucratif créée à Dakar. L' ACAP a pour objet d'unir des cadres animés d'un même idéal et de créer entre eux des liens d'entente, d'amitié, de fraternité et de solidarité. L'ACAP constitue également un creuset de réflexion et une force de proposition et de contribution pour le développement de la Poste. Ainsi, dans la perspective d'une restructuration de La Poste et dans un contexte difficile pour le secteur postal profondément affecté par la mondialisation de l’économie et aux nombreux autres défis de l'heure, "un questionnement objectif s’avère indispensable pour relever le défi d'un diagnostic sans complaisance du Groupe, décliner des orientations stratégiques pertinentes et envisager une bonne restructuration." Pour toutes ces questions, les membres de l'ACAP mènent des travaux de réflexion sur la situation actuelle de l'entreprise. C'est ainsi qu'ils ont organisé un panel de réflexion autour du thème : "GROUPE LA POSTE : diagnostic et orientations stratégiques". La rencontre s'est tenue ce Samedi 13 juillet 2019 à l'école de la poste sis à Rufisque.