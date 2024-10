Le Forum Exclusivement Féminin revient pour une 3eme édition avec un nouveau thème « Faire face »

Le Forum Exclusivement Féminin est de retour pour sa troisième édition qui se tiendra du 24 au 26 octobre à Saint-Louis, au Sénégal. Pour cette nouvelle année, l'évènement adopte pour thématique " faire face ", qui est une idée invitant les femmes à se retrouver ensemble puis à se partager collectivement des expériences, des défis et des réussites.

Suivant la précédente réussite des deux dernières éditions, celle en 2021 et la derniere de l' année 2022, le Forum Exclusivement Féminin souhaite profiter de cette période cruciale du mois d'Octobre rose pour se focaliser sur la santé des femmes. En effet, au programme pendant trois jours, et en partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas et l’ONG Agora, la plateforme permettra de sensibiliser la gente féminine - adultes et adolescentes - sur les maladies gynécologiques, les grossesses à risques, la santé reproductive et l’hygiène menstruelle.

De plus, le Prix de la jeune femme entrepreneure de l’année sera remis pour la première fois à une entrepreneure de nationalité sénégalaise dont l’impact social et économique contribue à améliorer la vie des populations. L'objectif de la création du prix de la jeune femme entrepreneure est de promouvoir et de valoriser le talent, la créativité et le dynamisme des femmes entrepreneures au Sénégal.

Le Forum Exclusivement Féminin se veut un catalyseur de changement, un lieu où les femmes peuvent se sentir entendues, comprises et valorisées. En abordant des thématiques telles que l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation économique, la santé reproductive, la lutte contre la violence basée sur le genre, l’égalité mémorielle et bien d'autres, le FEF est une invitation et une vitrine pour partager des expériences, des idées et des solutions visant à doter les femmes d’outils nécessaires pour faire face aux défis auxquels elles continuent d’être confrontées. Les thèmes abordés lors de cet événement visent à renforcer la résistance des femmes et à créer un espace de sororité.