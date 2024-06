Le Collectif des Handicapés pour l’Insertion, la Formation et l’Éducation (CHIFE) réclame l’ouverture immédiate du Centre Khalifa, fermé depuis 2015

Situé dans la commune de Hann Bel-Air, le Centre Khalifa financé à hauteur de 25 millions de francs CFA par la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan et officiellement inauguré depuis la date du 26 novembre 2015, reste inaccessible et inactif malgré son équipement complet. Une situation qui pénalise grandement la communauté des personnes handicapées de la commune.

Au regard du président du Collectif des Handicapés pour l’Insertion, la Formation et l’Éducation (CHIFE), Bassirou Ngom, les personnes en situation d'handicap sont malheureusement les grands oubliés des oeuvres politiques ; un manque de considération qui a eu pour effet de conduire à la fermeture du centre Khalifa de Hann Bel-Air.

Pour ce fait, le CHIFE appelle le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, à intervenir pour rouvrir le centre et permettre la réalisation de leurs projets de développement communautaire. M. Ngom insiste à souligner l’urgence de la situation, mentionnant que l’équipement du centre pourrait être endommagé s’il reste inutilisé. Aussi, il a mentionné que le soutien actuel de la Fondation Sonatel prendra fin en août prochain, ce qui rend la situation encore plus critique.

Le CHIFE, dirigé par Bassirou Ngom, vise à lutter contre le désœuvrement des personnes en situation de handicap et des couches vulnérables en leur offrant des formations dans les métiers du digital et en renforçant leurs capacités dans des activités génératrices de revenus. Pour atteindre ces objectifs, le collectif a sollicité la mise à disposition d’un terrain communal pour gérer ses activités et établir son siège social. Depuis sa création, l'organisation a réussi à former et insérer un nombre important de jeunes et de personnes handicapées, notamment des filles devenues mères de famille et entrepreneurs. Le centre fermé pourrait offrir un lieu centralisé pour continuer et étendre ces efforts, créant des emplois décents et durables pour les personnes en situation de handicap, les jeunes et les femmes de Hann Bel-Air.