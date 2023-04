Le CORED rend hommage à Mame Less Camara : « Il a toujours montré de la générosité et mis son expérience au service du conseil »

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias a appris avec une immense tristesse, le rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara membre de son Tribunal des pairs depuis 2014.



En effet, le conseil rappelle que Mame Less Camara s’était pleinement investi dans la création de l'organe d’autorégulation des médias au Sénégal depuis le Comité pour le Respect de l'Éthique et de la Déontologie du Sénégal (CRED). Le Cored n’oublie pas que l’illustre disparu a mis, avec beaucoup de générosité et d’énergie, son expérience au service du CORED.



Le conseil est donc orphelin d’une icône de la presse, généreux, disponible, humble, pétri de talent et de savoir, sans oublier le respect des règles d'éthique et de déontologie qu’il avait en bandoulière.



Le nom de ce formateur chevronné qui a contribué à la formation de nombreux journalistes au Sénégal et en Afrique et qui a beaucoup apporté au mouvement syndical sénégalais et ouest-africain, restera à jamais gravé dans les annales du journalisme.