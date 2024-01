Lancement du projet incubateur d’entreprises culturelles : 1 milliard 300 millions dégagés pour renforcer l’automatisation au Sénégal.

Pour cette dernière étape, l'incubateur compte assurer un accompagnement au démarrage des entreprises culturelles et créatives incubées, pour leur création, leur insertion, leur mise en réseau et pour le suivi.

Né du constat d'un manquement d'entreprises culturelles formelles et structurantes et pouvant donc produire de l'économie, le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique, à travers la Direction des Arts, a lancé ce jeudi le premier incubateur public d'entreprises culturelles : "Dal'ug Xeltu ak Koom".En effet, cette initiative se veut être un projet de renforcement de capacité des acteurs du secteur de la culture et qui va contribuer au développement de l'entrepreneuriat culturel et créatif au Sénégal.Selon le ministre de la Culture, Mr Aliou Sow, l'accent sera mis sur l'économie de la culture, le numérique, l'autonomisation et l'auto-employabilité des jeunes.Pour rappel, un incubateur est une structure d'appui à la création d'entreprises. Il réunit des ressources spécialisées dédiées à l'accompagnement et à l'assistance des entreprises avant leur création ou dans les premières années de leur vie. Il comprend, en général, un hébergement immobilier souple, des services administratifs, des actions de conseil et de mise en relation avec les réseaux d'affaires notamment financiers. D'une façon générale, le terme « incubateur » recouvre les structures d'appui avant et après la création. Pour ce nouveau projet basé dans la maison de la culture Douta Seck, c’est un financement d’un milliard trois cents millions qui a été dégagé.Ainsi pour la première année, 30 porteurs de projets d'entreprise culturelle basés au Sénégal seront sélectionnés et pourront bénéficier d'une période de préincubation de 03 mois. À ce niveau, sont prévues des séances de capacitation sur des généralités de l'environnement culturel et entrepreneurial et la sélection des entreprises culturelles et créatives à incuber. Suite à cela, les 15 meilleurs projets d'entreprise culturelle seront incubés pour une période de 06 mois.