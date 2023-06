Lancement du dialogue politique : « Il n’y a pas de problème particulier » (Ousmane Badiane, Majorité).

Commentant le lancement des travaux du dialogue politique effectué, ce 9 juin, à la Direction générale des élections (Dge), le membre du pôle de la majorité, Ousmane Badiane, a magnifié la bonne entente relevée lors du démarrage des discussions.

« Chaque acteur a pu exprimer sa bonne volonté de faire en sorte que les travaux aillent jusqu’à leur terme. Le travail s’est fait dans la convivialité », a-t-il confié.

D'ailleurs, le responsable politique allié du pouvoir n’a pas noté de problème particulier sur les modalités et le timing énoncé. Seize (16) points qui ont trait au dialogue politique figurent dans les termes de référence. Il s’agit notamment de l’autorité en charge des Élections, du bulletin unique, de la caution, du rôle et de la place de la justice dans le processus électoral, l’évaluation de la CENA et du CNRA, le contrôle du fichier électoral, la réforme du parrainage aux élections nationales, les candidatures à l’élection présidentielle entre autres.