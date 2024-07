Lancement de la saison 2 YAAY 2.0/ Kalista SY: « De grandes surprises sont attendues »

Elle n’aura pas seulement connu le milieu du journalisme, ni de la communication, mais également cinématographique avec cette touche audacieuse qu’elle a tenue à faire apparaître. Déjà, avec « Maîtresse d’un Homme marié » elle va étendre ses tentacules artistiques dans la divulgation des réalités qui, jusqu’ici, étaient tabous. « Yaay, c’est un discours, un plaidoyer qui permet à tout le monde de s’arrêter sur certains thèmes comme la fertilité, la maternité, le fait d’avoir un enfant différent et qu’est ce qui entre en jeu comme réalité du point de vue social ou médical en voyant une femme et un homme en âge de procréer et qui n’y parviennent pas. Ce sont tous ces ingrédients qui montrent que les sénégalais ont bien accueilli la première saison » nous confie la scénariste à l’occasion du lancement de la 2e saison de YAAY 2.0. Kalista, connu aussi pour ses combats contre les violences faites aux femmes, s’attend à vivre plus d’émotions que la première saison avec des nouveautés dans le visuel tout comme au niveau du jeu des acteurs. De nouvelles têtes sont également de la partie qui débutera sur la plateforme Wido à partir de ce mardi.