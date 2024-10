Lancement de la campagne de solidarité des Armées : le Premier ministre salue l’initiative de l’armée

L'armée sénégalaise sous la houlette du Chef d’État-major Général des Armées, Mbaye Cissé, a lancé ce samedi 12 octobre 2024, la campagne nationale de solidarité « Delloo Njukkal », dédiée aux militaires blessés en opérations et aux soldats invalides de guerre.

Organisée par l'État-major Général des Armées, cette campagne qui se tiendra jusqu'au 19 décembre 2024, vise à apporter un soutien concret aux soldats ayant sacrifié leur intégrité physique pour la défense du pays. La cérémonie officielle s'est déroulée au Cercle Messe des Officiers, sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko.



Dans son allocution, ce dernier a exprimé son soutien à cette initiative, qu'il qualifie de pilier du consensus national. « L'armée nationale est certainement l'un des ciments les plus forts de notre consensus national », a-t-il affirmé. Il a salué ainsi le travail du chef d'état-major général des armées et a remercié le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son appui à cette cause.

Le Premier ministre a rappelé l'importance de cette initiative qui incarne, selon lui, les valeurs de patriotisme et de solidarité, essentielles pour renforcer le lien entre l'armée et la nation. « Cette initiative incarne des valeurs de patriotisme et de solidarité qui guident au quotidien nos actions et notre engagement citoyen », a-t-il déclaré. Il a rendu hommage aux soldats blessés, considérant leur sacrifice comme le reflet du véritable engagement patriote.



Poursuivant son discours, Ousmane Sonko a exprimé sa reconnaissance aux militaires tombés au champ d'honneur et a renouvelé son soutien aux familles endeuillées. « Je m'incline pieusement devant leur mémoire et réitère toute ma compassion à leurs familles », a-t-il déclaré, insistant sur l'importance du développement d'une résilience nationale face aux défis actuels.



La campagne « Delloo Njukkal » vise également à moderniser les dispositifs d'accompagnement pour les militaires invalides, en améliorant les pensions d'invalidité et en facilitant l'accès à des soins médicaux de qualité. « Je salue l'effort au quotidien des armées dont les actions viennent s'adjoindre aux mesures déjà prises par le gouvernement pour la revalorisation des pensions d'invalidité, la modernisation du mécanisme de la prise en charge médicale et l'octroi de logements pour les décédés en opération », se réjouira le Premier ministre.



Le Premier ministre Ousmane Sonko encourage par ailleurs l'ensemble des citoyens et des membres du gouvernement à s'impliquer dans cette campagne, en appuyant les projets structurants identifiés par les soldats eux-mêmes, en partenariat avec l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires...