Lamb - Sa Thiès laisse derrière lui ses dernières erreurs et se dit prêt faire face aux coups de Eumeu Sène

Sa Thiès a déjà digéré ses deux dernières défaites, dont la plus récente est celle qu’il avait enregistrée devant le lutteur de Pikine, Boy Niang 2. Après ses échecs, Sa Thiès assure avoir bien pris conscience de ses erreurs qu’il espère bien effacer pour repartir sur de nouvelles bases c’est d’ailleurs ces principes qui l’ont bien motivé et lui on permis de bien gérer son affrontement avec le redoutable Reug Reug, qu’il a battu haut la main.

Aujourd’hui, Sa Thiès réitère son engagement et ses ambitions et compte bien faire de son mieux pour freiner son adversaire de ce dimanche 5 mai, Eumeu Sène.

« Affronter Eumeu a été mon plus grand honneur, c’est pourquoi j’accorde une très grande importance à ce combat, le seul objectif que je me suis fixé actuellement, c’est de le battre pour passer à autre chose », assure le lutteur.