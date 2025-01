La tombe de Jean-Marie Le Pen à La Trinité-sur-Mer dégradée

La tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier et inhumé au cimetière de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), a été dégradée, a-t-on appris vendredi auprès de la gendarmerie.



"La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit", a par ailleurs déclaré à l'AFP Gilles Pennelle, député européen RN et conseiller régional de Bretagne, en dénonçant un acte "odieux", "ignoble et abject".