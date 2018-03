La section APR/Biscuiterie tire sur l'opposition : "Nous n'allons pas nous appesantir sur les agissements d'une opposition irresponsable, en perte de vitesse "

Dans une rencontre organisée par les femmes de la coordination communale de Biscuiterie pour célébrer les femmes de cette localité, les responsables de l'Alliance pour la république de la commune se sont attaqués sans réserve à l'opposition.

Dans la déclaration signée par la coordination communale des femmes, ces dernières minimisent les agissements de l'opposition. "Nous n'allons pas nous appesantir sur les agissements d'une opposition irresponsable en perte de vitesse qui fait feu de tous bois. Une opposition qui essaie de survivre par la voie de la presse". Lit-on dans le document.

Par ailleurs, sur la question relative à l'organisation des élections et le choix d'une personnalité neutre, Ismaïla Guèye estime que " l'opposition doit apprendre à avoir des arguments solides. Car poursuit-il, c'est une question qui " repose sur la confiance du président de la République. Et que cette confiance le président Macky Sall l'a accordée à Aly Ngouille Ndiaye". Embouchant la même trompette, Maître Djibril War considère la requête de l'opposition comme " une déclaration pour amuser la galerie ".

Force est de constater que même si la campagne électorale pour les prochaines échéances électorales n'a pas encore commencé, les attaques et contre attaques fusent de tous bords. Reste à voir maintenant quel en sera le résultat. L'avenir nous édifiera!