La plateforme "ETTU JAAM" appelle à des élections apaisées

À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité « ETTU JAAM » appelle les politiciens à des élections apaisées et transparentes.

Dans un communiqué de presse, les membres de cette plateforme invitent le peuple sénégalais à sortir massivement pour aller voter le jour J.



« La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal « ETTU JAMM » est mise sur pied par 6O organisations féminines de la société civile sénégalaise et panafricaine, sous le leadership de l’envoyée spéciale auprès de l’Union Africaine sur femmes, paix et sécurité.

Elle milite en faveur de la tenue d’élections transparentes, apaisées, inclusives, démocratique et appelle à la participation de toutes les populations notamment les communautés de base, les femmes et les jeunes.

Le 17 novembre 2024 est la date retenue pour les élections législatives anticipées

Ettu JAAM condamne fermement toutes les formes de violences électorales ainsi que la violation des droits humains. Elle lance un appel au sens de la responsabilité, du civisme et de la citoyenneté des populations, des administrateurs des élections, des acteurs et actrices du jeu politique sénégalais.

Ettu JAMM en appelle aux partis politiques et coalitions de partis, aux acteurs politiques, à l’apaisement dans les discours, la quiétude dans les comportements et attitudes, à œuvrer pour que ces périodes préélectorale et électorale se passent dans la paix, le calme et la sérénité.

ETTU JAMM considère qu’une élection est un indice de démocratie et de stabilité pour un pays. Elle est aussi et surtout un moyen de légitimation des institutions de gouvernance et d’exercice de leurs fonctions et prérogatives en toute légitimité.

Ensemble pour des élections transparentes, démocratiques, inclusives et participatives par l’élimination de toutes formes de violences notamment celles basées sur le genre, le respect des droits humains, la préservation de la cohésion sociale pour le triomphe de la paix, de la sécurité, de la citoyenneté et de la démocratie ».