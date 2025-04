La députée Saye Cissé lâche une bombe : "Les FDS ne sont pas des meurtriers, cette loi va tout révéler"

La loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024 continue de susciter des débats, y compris lors des discussions sur la proposition d’interprétation présentée par les députés de la mouvance présidentielle. Dès le début de son intervention, Saye Cissé, députée de Pastef-Les Patriotes, a assuré au ministre de la Justice que la proposition d’interprétation de son collègue Amadou Ba serait adoptée.



Poursuivant son propos, l’élue s’est interrogée sur l’identité des responsables des morts et des tortures infligées à de nombreux jeunes lors des événements politiques entre 2021 et 2024. La députée de la majorité présidentielle a insisté : ceux qui ont infiltré les Forces de défense et de sécurité (FDS) et ont tiré à balles réelles sur les manifestants doivent être identifiés et sanctionnés. Selon elle, cette proposition d’interprétation permettra de clarifier tous ces faits.