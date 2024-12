La Ville de Dakar a rénové le Stade Marius Ndiaye pour la Coupe d’Afrique des Clubs de Basketball

Dans une démarche de modernisation et de promotion du sport, la Ville de Dakar, sous l’impulsion de son Maire Barthélémy Dias, a finalisé la rénovation du Stade Marius Ndiaye. Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre de la préparation de la prestigieuse Coupe d’Afrique des Clubs de Basketball, qui promet de réunir l’élite du continent.



Un stade remis aux standards internationaux



Le Stade Marius Ndiaye, haut lieu du basketball sénégalais, a bénéficié d’importants travaux pour améliorer ses infrastructures et répondre aux normes internationales. L’objectif de ces rénovations est clair : offrir un cadre optimal aux athlètes, attirer davantage de passionnés de sport, et renforcer la réputation de Dakar comme une capitale du basketball africain.



Un soutien affirmé à l’équipe de Dakar



Ces améliorations témoignent également du soutien indéfectible de la Ville de Dakar à son équipe de basketball, qui défendra avec fierté les couleurs de la capitale. « Ces rénovations visent à renforcer l’attractivité du basket à Dakar et à soutenir notre équipe de la Ville de Dakar dans cette compétition prestigieuse. J’invite toutes les Dakaroises et tous les Dakarois à venir soutenir nos athlètes et encourager notre équipe avec fierté et passion », a déclaré Barthélémy Dias.



Un héritage pour la jeunesse et le sport

Au-delà de cette compétition, la réhabilitation du Stade Marius Ndiaye marque une étape clé dans la stratégie municipale visant à promouvoir la pratique sportive et à offrir un cadre propice à l’émergence de nouveaux talents. Elle confirme la vision de la municipalité : faire du sport un levier de développement et de cohésion sociale.



Le Stade Marius Ndiaye est désormais prêt à accueillir les matchs de la Coupe d’Afrique des Clubs de Basketball, offrant aux Dakarois une opportunité unique de célébrer l’excellence sportive. Comme l’a souligné Barthélémy Dias, « Ensemble, marchons vers l’ESSENTIEL ! »