LOUGA : Un accident de la circulation fait trois morts et des blessés...

Trois morts et trois blessés, tel le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit ce jeudi, à l'aube sur la nationale 2.

Le drame s'est produit entre les localités de Baralé et Mpal. Les victimes ont été évacuées à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs et le constat fait par la gendarmerie.



Mbargou Diop, correspondant à Louga.