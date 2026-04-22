LISTE DES SIGNATAIRES – Déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies

ANCIENS PRÉSIDENTS D’INSTITUTION
1. Cheikh Abdoul Khadre Cissokho — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Ministre
2. Amadou Mame Diop — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Maire
3. Pape Diop — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Maire de Dakar
4. Moustapha Niasse — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Premier Ministre
5. Mamadou Seck — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Ministre
6. Aminata Mbengue Ndiaye — Ancienne Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales / Ancienne Maire
7. Abdoulaye Daouda Diallo — Ancien Président du Conseil économique, social et environnemental / Maire
ANCIENS PREMIERS MINISTRES
8. Amadou Ba — Ancien Premier Ministre / Député
9. Sidiki Kaba — Ancien Premier Ministre
ANCIENS MINISTRES / ANCIENS DÉPUTÉS
10. Gallo Ba — Ancien Ministre
11. Matar Ba — Ancien Ministre
12. Ndeye Marième Badiane — Ancienne Ministre
13. Abdoulaye Baldé — Ancien Ministre / Ancien Député
14. Moussa Baldé — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental
15. Daouda Dia — Ancien Ministre / Député
16. Yoro Dia — Ancien Ministre
17. Jean Paul Dias — Ancien Ministre / Ancien Député
18. Yankhoba Diattara — Ancien Ministre
19. Mame Thierno Dieng — Ancien Ministre
20. Ndeye Salimata Diop Dieng — Ancienne Ministre / Députée
21. Antoine Félix Diome — Ancien Ministre
22. Abdoulaye Diop — Ancien Ministre
23. Aly Saleh Diop — Ancien Ministre
24. Issakha Diop — Ancien Ministre / Maire
25. Lat Diop — Ancien Ministre
26. Moustapha Diop — Ancien Ministre / Député
27. Elhadj Mamadou Diouf — Ancien Ministre / Ancien Député
28. Modou Diagne Fada — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire
29. Ismaila Madior Fall — Ancien Ministre
30. Birame Faye — Ancien Ministre
31. Mansour Faye — Ancien Ministre / Maire
32. Thérèse Faye — Ancienne Ministre / Députée / Maire
33. Abdou Karim Fofana — Ancien Ministre
34. Babacar Gaye — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire
35. Oumar Gueye — Ancien Ministre
36. Seydou Guèye — Ancien Ministre
37. Cheikh Oumar Hann — Ancien Ministre / Député / Maire
38. Doudou Ka — Ancien Ministre
39. Samba Ndiobène Ka — Ancien Ministre / Maire
40. Yaya Abdoul Kane — Ancien Ministre
41. Cheikh Kanté — Ancien Ministre
42. Aminata Angélique Manga — Ancienne Ministre
43. Aminata Manga — Ancienne Ministre
44. Pape Sagna Mbaye — Ancien Ministre / Ancien Député
45. Antoine Mbengue — Ancien Ministre
46. Victorine Ndeye — Ancienne Ministre
47. Annette Seck Ndiaye — Ancienne Ministre / Présidente de Conseil départemental
48. Magnick Ndiaye — Ancien Ministre
49. Mbaye Ndiaye — Ancien Ministre
50. Papa Amadou Ndiaye — Ancien Ministre
51. Papa Malick Ndour — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental
52. Alioune Ndoye — Ancien Ministre / Maire
53. Arame Ndoye — Ancienne Ministre
54. Abdou Karim Sall — Ancien Ministre / Député / Maire
55. Aissata Tall Sall — Ancienne Ministre / Présidente du groupe parlementaire
56. Elhadj Amadou Sall — Ancien Ministre / Ancien Député
57. Khalifa Ababacar Sall — Ancien Ministre / Ancien Député / Ancien Maire de Dakar
58. Malick Sall — Ancien Ministre
59. Abdoulaye Diouf Sarr — Ancien Ministre / Ancien Député
60. Diene Farba Sarr — Ancien Ministre
61. Mariama Sarr — Ancienne Ministre
62. Moïse Sarr — Ancien Ministre
63. Oumar Sarr — Ancien Ministre / Ancien Député / Maire
64. Farba Senghor — Ancien Ministre
65. Abdoulaye Saydou Sow — Ancien Ministre / Maire
66. Aliou Sow — Ancien Ministre / Ancien Député
67. Mamadou Saliou Sow — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental
68. Samba Sy — Ancien Ministre
69. Talla Sylla — Ancien Ministre / Ancien Député / Ancien Maire
70. Moussa Bocar Thiam — Ancien Ministre
71. Serigne Mbaye Thiam — Ancien Ministre / Ancien Député
72. Augustin Tine — Ancien Ministre
73. Elhadji Oumar Youm — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire
ANCIENS PRÉSIDENTS DE GROUPE PARLEMENTAIRE
74. Moustapha Diakhaté — Ancien Président de groupe parlementaire
75. Aymerou Gning — Ancien Président de groupe parlementaire
76. Abdou Mbow — Ancien Président de groupe parlementaire
77. Mamadou Lamine Thiam — Ancien Président de groupe parlementaire
ACTUELS(LES) PARLEMENTAIRES
78. Sokhna Ba — Député(e)
79. Adama Diallo — Député(e) / Maire
80. Aissatou Ousmane Diallo — Député(e)
81. Amadou Diallo — Député(e)
82. Racky Diallo — Député(e)
83. Barane Fofana — Député(e)
84. Fa Bineta Ndiaye — Député(e)
85. Mouhamadou dit Farba Ngom — Député(e) / Maire
86. Maguette Sene — Député(e) / Maire
87. Djimo Souaré — Député(e)
88. Fatou Sow — Député(e)
ANCIENS DÉPUTÉS / ÉLUS TERRITORIAUX
89. Bilaly Ba — Ancien Député / Maire
90. Oumar Ba — Maire / Président de l’Association des maires du Sénégal
91. Idrissa Baldé — Ancien Député / Maire
92. Ahmed Yousouph Bengelloune — Ancien Député / Président de Conseil départemental / Président de l’Association des départements du Sénégal
93. Oury Bailo Diallo — Ancien Député / Maire / Président de l’Union des associations d’élus locaux
94. Barthélémy Toye Dias — Ancien Député / Ancien Maire de Dakar
95. Mamadou Mory Diaw — Ancien Député / Maire
96. Jean Baptiste Diouf — Ancien Député / Maire
97. Ousmane Guèye — Ancien Député / Maire
98. Mandiaye Kébé — Ancien Député / Maire
99. Moustapha Mbaye — Président de Conseil départemental
100. Babacar Mbengue dit Papo — Ancien Député / Maire
101. Aissatou Ndiaye — Ancien Député / Maire
102. Ibrahima Babeyel Sall — Ancien Député / Maire
103. Cheikh Seck — Ancien Député / Maire
104. Pape Songue — Ancien Député / Maire
105. Alioune Demberou Sow — Ancien Député / Président de Conseil départemental
106. Abdoulaye Wilane — Ancien Député / Président de Conseil départemental
AUTRES PERSONNALITÉS
107. Babacar Diagne — Ancien Ambassadeur / Ancien Président du CNRA
108. Alioune Tine — Fondateur Afrikajom Center
ANCIEN(NE)S PARLEMENTAIRES
109. Aimée Assine
110. Saybatou Aw
111. Khady Ba
112. Mika Ba
113. Mariama Badiane
114. Mamadou Badji
115. Alpha Baldé
116. Aminata Diao Baldé
117. Atayibou Baldé
118. Coumba Baldé
119. Samba Bathily
120. Boubacar Biaye
121. Thierno Bocoum
122. Inty Boiro
123. Bakary Bine Camara
124. Mamadou Cissé
125. Ndeye Lucie Cissé
126. Oumar Savané Cissé
127. Aissatou Cissokho
128. Rama Cissokho
129. Léopard Yankhoba Coly
130. Fatoumata Dabo
131. Bacary Danfa
132. Sadio Dansokho
133. Yoro Deh
134. Coumba Hamidou Demé
135. Ahmadou Dia
136. Aissatou Daouda Dia
137. Ablaye Diagne
138. Awa Diagne
139. Mously Diakhaté
140. Moussa Diakhaté
141. Sadio Diakhaté
142. Bineta Diakho
143. Aboubacry Diallo
144. Amadou Dawa Diallo
145. Amy Yéya Diallo
146. Khadidiatou Diallo
147. Maimouna Diallo
148. Mamadou Sadio Diallo
149. Nafy Diallo
150. Seydou Diallo
151. Yéya Diallo
152. Babacar Diamé
153. Pape Seydou Dianko
154. Aminata Diao
155. Tennig Diao
156. Ramatoulaye Diatta
157. Aminata Diaw
158. Madicke Diaw
159. Ouleye Diaw
160. Rokhaya Diaw
161. Aida Sow Diawara
162. Babacar Diémé
163. Fada Diène
164. Abdou Dieng
165. Aminata Dieng
166. Marietou Dieng
167. Mouhamed Dieng
168. Penda Dieng
169. Maguette Diokh
170. Abdou Aziz Diop
171. Malick Diop
172. Mame Gueye Diop
173. Matar Diop
174. Ndew Diop
175. Ndeye Satala Diop
176. Rokhaya Diop
177. Thierno Diop
178. Aissatou Diouf
179. Alioune Badara Diouf
180. Cheikh Tidiane Diouf
181. Fatou Diouf
182. Ndiole Diouf
183. Rokhaya Diouf
184. Khadidiatou Doucoure
185. Astou Aimée Fall
186. Seydina Fall dit Bougazelli
187. Malang Seny Faty
188. Fatou Gaye
189. Anna Poubaye Gomis
190. Aminata Guèye
191. Awa Guèye
192. Ndeye Marème Guèye
193. Demba Ka
194. Adama Kadam
195. Sana Kandé
196. Marième Kane
197. Nène Marième Kane
198. Ya Marième Kane
199. Adji Diarra Mergane Kanouté
200. Diyeu Kanté
201. Demba Keita
202. Salimata Koréra
203. Mingué Lam
204. Mame Balla Lo
205. Ndery Loum
206. Aminata Ly
207. Dado Ly
208. Khady Mané
209. Oulimata Mané
210. Nène Mary
211. Babacar Abba Mbaye
212. Zator Mbaye
213. Dior Mbengue
214. Haniyeu Mbengue
215. Moustapha Mbengue
216. Ramata Mbodj
217. Papa Abdou Khadre Mbodji
218. Pape Mbodji
219. Chérif Théodore Monteil
220. Aminata Ndao
221. Yacine Ndaw
222. Ablaye Ndiaye
223. Cheikh Ndiaye
224. Cheikh Tidiane Ndiaye
225. Coumba Ndiaye
226. Coura Ndiaye
227. Mame Fatou Ndiaye
228. Marie Sow Ndiaye
229. Mor Kane Ndiaye
230. Ndeye Dieynaba Ndiaye
231. Ndeye Fatou Binetou Ndiaye
232. Nicolas Ndiaye
233. Samba Demba Ndiaye
234. Sira Ndiaye
235. Thioro Fall Ndiaye
236. Madeleine Ndour
237. Demba Ndoye
238. Souleymane Ndoye
239. Bousso Ngom
240. Awa Niang
241. Marie Père Paye
242. Mariama Sakho
243. Thiane Sakho
244. Aida Bambado Sall
245. Astou Kane Sall
246. Demba Babel Sall
247. Fatim Sall
248. Sira Ndoye Sall
249. Massata Samb
250. Dial Sané
251. Ibrahima Sané
252. Khouredia Sané
253. Nadianco Sané
254. Anta Sarr
255. Bassirou Sarr
256. Oumar Sarr
257. Bineta Mbaye Seck
258. Marie Thérèse Aida Seck
259. Fatou Sène 1
260. Fatou Sène 2
261. Karim Sène
262. Maimouna Sène
263. Khaly Seye
264. Moussa Souaré
265. Aida Sougou
266. Aliou Sow
267. Awa Sow
268. Yeta Sow
269. Yoro Sow
270. Cheikhou Oumar Sy
271. Oumar Sy
272. Serigne Mansour Djamil Sy
273. Adama Sylla
274. Maguette Tall
275. Fatou Thiam
276. Khadidiatou Thiam
277. Moussa Abdoul Thiam
278. Ousmane Thiam
279. Samba Diouldé Thiam
280. Adama Boucounta Thior
281. Serigne Khadim Thioune
282. Moussa Tine
283. Pape Birame Touré
284. Djibril War
285. Juliette Zinguan
