LISTE DES SIGNATAIRES – Déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies


LISTE DES SIGNATAIRES – Déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies

ANCIENS PRÉSIDENTS D’INSTITUTION

1. Cheikh Abdoul Khadre Cissokho — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Ministre

2. Amadou Mame Diop — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Maire

3. Pape Diop — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Maire de Dakar

4. Moustapha Niasse — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Premier Ministre

5. Mamadou Seck — Ancien Président de l’Assemblée nationale / Ancien Ministre

6. Aminata Mbengue Ndiaye — Ancienne Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales / Ancienne Maire

7. Abdoulaye Daouda Diallo — Ancien Président du Conseil économique, social et environnemental / Maire

 

ANCIENS PREMIERS MINISTRES

8. Amadou Ba — Ancien Premier Ministre / Député

9. Sidiki Kaba — Ancien Premier Ministre

 

 

ANCIENS MINISTRES / ANCIENS DÉPUTÉS

10. Gallo Ba — Ancien Ministre

11. Matar Ba — Ancien Ministre

12. Ndeye Marième Badiane — Ancienne Ministre

13. Abdoulaye Baldé — Ancien Ministre / Ancien Député

14. Moussa Baldé — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental

15. Daouda Dia — Ancien Ministre / Député

16. Yoro Dia — Ancien Ministre

17. Jean Paul Dias — Ancien Ministre / Ancien Député

18. Yankhoba Diattara — Ancien Ministre

19. Mame Thierno Dieng — Ancien Ministre

20. Ndeye Salimata Diop Dieng — Ancienne Ministre / Députée

21. Antoine Félix Diome — Ancien Ministre

22. Abdoulaye Diop — Ancien Ministre

23. Aly Saleh Diop — Ancien Ministre

24. Issakha Diop — Ancien Ministre / Maire

25. Lat Diop — Ancien Ministre

26. Moustapha Diop — Ancien Ministre / Député

27. Elhadj Mamadou Diouf — Ancien Ministre / Ancien Député

28. Modou Diagne Fada — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire

29. Ismaila Madior Fall — Ancien Ministre

30. Birame Faye — Ancien Ministre

31. Mansour Faye — Ancien Ministre / Maire

32. Thérèse Faye — Ancienne Ministre / Députée / Maire

33. Abdou Karim Fofana — Ancien Ministre

34. Babacar Gaye — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire

35. Oumar Gueye — Ancien Ministre

36. Seydou Guèye — Ancien Ministre

37. Cheikh Oumar Hann — Ancien Ministre / Député / Maire

38. Doudou Ka — Ancien Ministre

39. Samba Ndiobène Ka — Ancien Ministre / Maire

40. Yaya Abdoul Kane — Ancien Ministre

41. Cheikh Kanté — Ancien Ministre

42. Aminata Angélique Manga — Ancienne Ministre

43. Aminata Manga — Ancienne Ministre

44. Pape Sagna Mbaye — Ancien Ministre / Ancien Député

45. Antoine Mbengue — Ancien Ministre

46. Victorine Ndeye — Ancienne Ministre

47. Annette Seck Ndiaye — Ancienne Ministre / Présidente de Conseil départemental

48. Magnick Ndiaye — Ancien Ministre

49. Mbaye Ndiaye — Ancien Ministre

50. Papa Amadou Ndiaye — Ancien Ministre

51. Papa Malick Ndour — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental

52. Alioune Ndoye — Ancien Ministre / Maire

53. Arame Ndoye — Ancienne Ministre

54. Abdou Karim Sall — Ancien Ministre / Député / Maire

55. Aissata Tall Sall — Ancienne Ministre / Présidente du groupe parlementaire

56. Elhadj Amadou Sall — Ancien Ministre / Ancien Député

57. Khalifa Ababacar Sall — Ancien Ministre / Ancien Député / Ancien Maire de Dakar

58. Malick Sall — Ancien Ministre

59. Abdoulaye Diouf Sarr — Ancien Ministre / Ancien Député

60. Diene Farba Sarr — Ancien Ministre

61. Mariama Sarr — Ancienne Ministre

62. Moïse Sarr — Ancien Ministre

63. Oumar Sarr — Ancien Ministre / Ancien Député / Maire

64. Farba Senghor — Ancien Ministre

65. Abdoulaye Saydou Sow — Ancien Ministre / Maire

66. Aliou Sow — Ancien Ministre / Ancien Député

67. Mamadou Saliou Sow — Ancien Ministre / Président de Conseil départemental

68. Samba Sy — Ancien Ministre

69. Talla Sylla — Ancien Ministre / Ancien Député / Ancien Maire

70. Moussa Bocar Thiam — Ancien Ministre

71. Serigne Mbaye Thiam — Ancien Ministre / Ancien Député

72. Augustin Tine — Ancien Ministre

73. Elhadji Oumar Youm — Ancien Ministre / Ancien Président de groupe parlementaire

 

ANCIENS PRÉSIDENTS DE GROUPE PARLEMENTAIRE

74. Moustapha Diakhaté — Ancien Président de groupe parlementaire

75. Aymerou Gning — Ancien Président de groupe parlementaire

76. Abdou Mbow — Ancien Président de groupe parlementaire

77. Mamadou Lamine Thiam — Ancien Président de groupe parlementaire

 

ACTUELS(LES) PARLEMENTAIRES

78. Sokhna Ba — Député(e)

79. Adama Diallo — Député(e) / Maire

80. Aissatou Ousmane Diallo — Député(e)

81. Amadou Diallo — Député(e)

82. Racky Diallo — Député(e)

83. Barane Fofana — Député(e)

84. Fa Bineta Ndiaye — Député(e)

85. Mouhamadou dit Farba Ngom — Député(e) / Maire

86. Maguette Sene — Député(e) / Maire

87. Djimo Souaré — Député(e)

88. Fatou Sow — Député(e)

 

ANCIENS DÉPUTÉS / ÉLUS TERRITORIAUX

89. Bilaly Ba — Ancien Député / Maire

90. Oumar Ba — Maire / Président de l’Association des maires du Sénégal

91. Idrissa Baldé — Ancien Député / Maire

92. Ahmed Yousouph Bengelloune — Ancien Député / Président de Conseil départemental / Président de l’Association des départements du Sénégal

93. Oury Bailo Diallo — Ancien Député / Maire / Président de l’Union des associations d’élus locaux

94. Barthélémy Toye Dias — Ancien Député / Ancien Maire de Dakar

95. Mamadou Mory Diaw — Ancien Député / Maire

96. Jean Baptiste Diouf — Ancien Député / Maire

97. Ousmane Guèye — Ancien Député / Maire

98. Mandiaye Kébé — Ancien Député / Maire

99. Moustapha Mbaye — Président de Conseil départemental

100. Babacar Mbengue dit Papo — Ancien Député / Maire

101. Aissatou Ndiaye — Ancien Député / Maire

102. Ibrahima Babeyel Sall — Ancien Député / Maire

103. Cheikh Seck — Ancien Député / Maire

104. Pape Songue — Ancien Député / Maire

105. Alioune Demberou Sow — Ancien Député / Président de Conseil départemental

106. Abdoulaye Wilane — Ancien Député / Président de Conseil départemental

 

AUTRES PERSONNALITÉS

107. Babacar Diagne — Ancien Ambassadeur / Ancien Président du CNRA

108. Alioune Tine — Fondateur Afrikajom Center

 

 

ANCIEN(NE)S PARLEMENTAIRES

109. Aimée Assine

110. Saybatou Aw

111. Khady Ba

112. Mika Ba

113. Mariama Badiane

114. Mamadou Badji

115. Alpha Baldé

116. Aminata Diao Baldé

117. Atayibou Baldé

118. Coumba Baldé

119. Samba Bathily

120. Boubacar Biaye

121. Thierno Bocoum

122. Inty Boiro

123. Bakary Bine Camara

124. Mamadou Cissé

125. Ndeye Lucie Cissé

126. Oumar Savané Cissé

127. Aissatou Cissokho

128. Rama Cissokho

129. Léopard Yankhoba Coly

130. Fatoumata Dabo

131. Bacary Danfa

132. Sadio Dansokho

133. Yoro Deh

134. Coumba Hamidou Demé

135. Ahmadou Dia

136. Aissatou Daouda Dia

137. Ablaye Diagne

138. Awa Diagne

139. Mously Diakhaté

140. Moussa Diakhaté

141. Sadio Diakhaté

142. Bineta Diakho

143. Aboubacry Diallo

144. Amadou Dawa Diallo

145. Amy Yéya Diallo

146. Khadidiatou Diallo

147. Maimouna Diallo

148. Mamadou Sadio Diallo

149. Nafy Diallo

150. Seydou Diallo

151. Yéya Diallo

152. Babacar Diamé

153. Pape Seydou Dianko

154. Aminata Diao

155. Tennig Diao

156. Ramatoulaye Diatta

157. Aminata Diaw

158. Madicke Diaw

159. Ouleye Diaw

160. Rokhaya Diaw

161. Aida Sow Diawara

162. Babacar Diémé

163. Fada Diène

164. Abdou Dieng

165. Aminata Dieng

166. Marietou Dieng

167. Mouhamed Dieng

168. Penda Dieng

169. Maguette Diokh

170. Abdou Aziz Diop

171. Malick Diop

172. Mame Gueye Diop

173. Matar Diop

174. Ndew Diop

175. Ndeye Satala Diop

176. Rokhaya Diop

177. Thierno Diop

178. Aissatou Diouf

179. Alioune Badara Diouf

180. Cheikh Tidiane Diouf

181. Fatou Diouf

182. Ndiole Diouf

183. Rokhaya Diouf

184. Khadidiatou Doucoure

185. Astou Aimée Fall

186. Seydina Fall dit Bougazelli

187. Malang Seny Faty

188. Fatou Gaye

189. Anna Poubaye Gomis

190. Aminata Guèye

191. Awa Guèye

192. Ndeye Marème Guèye

193. Demba Ka

194. Adama Kadam

195. Sana Kandé

196. Marième Kane

197. Nène Marième Kane

198. Ya Marième Kane

199. Adji Diarra Mergane Kanouté

200. Diyeu Kanté

201. Demba Keita

202. Salimata Koréra

203. Mingué Lam

204. Mame Balla Lo

205. Ndery Loum

206. Aminata Ly

207. Dado Ly

208. Khady Mané

209. Oulimata Mané

210. Nène Mary

211. Babacar Abba Mbaye

212. Zator Mbaye

213. Dior Mbengue

214. Haniyeu Mbengue

215. Moustapha Mbengue

216. Ramata Mbodj

217. Papa Abdou Khadre Mbodji

218. Pape Mbodji

219. Chérif Théodore Monteil

220. Aminata Ndao

221. Yacine Ndaw

222. Ablaye Ndiaye

223. Cheikh Ndiaye

224. Cheikh Tidiane Ndiaye

225. Coumba Ndiaye

226. Coura Ndiaye

227. Mame Fatou Ndiaye

228. Marie Sow Ndiaye

229. Mor Kane Ndiaye

230. Ndeye Dieynaba Ndiaye

231. Ndeye Fatou Binetou Ndiaye

232. Nicolas Ndiaye

233. Samba Demba Ndiaye

234. Sira Ndiaye

235. Thioro Fall Ndiaye

236. Madeleine Ndour

237. Demba Ndoye

238. Souleymane Ndoye

239. Bousso Ngom

240. Awa Niang

241. Marie Père Paye

242. Mariama Sakho

243. Thiane Sakho

244. Aida Bambado Sall

245. Astou Kane Sall

246. Demba Babel Sall

247. Fatim Sall

248. Sira Ndoye Sall

249. Massata Samb

250. Dial Sané

251. Ibrahima Sané

252. Khouredia Sané

253. Nadianco Sané

254. Anta Sarr

255. Bassirou Sarr

256. Oumar Sarr

257. Bineta Mbaye Seck

258. Marie Thérèse Aida Seck

259. Fatou Sène 1

260. Fatou Sène 2

261. Karim Sène

262. Maimouna Sène

263. Khaly Seye

264. Moussa Souaré

265. Aida Sougou

266. Aliou Sow

267. Awa Sow

268. Yeta Sow

269. Yoro Sow

270. Cheikhou Oumar Sy

271. Oumar Sy

272. Serigne Mansour Djamil Sy

273. Adama Sylla

274. Maguette Tall

275. Fatou Thiam

276. Khadidiatou Thiam

277. Moussa Abdoul Thiam

278. Ousmane Thiam

279. Samba Diouldé Thiam

280. Adama Boucounta Thior

281. Serigne Khadim Thioune

282. Moussa Tine

283. Pape Birame Touré

284. Djibril War

285. Juliette Zinguan

