LÉGISLATIVES À TOUBA - Serigne Fallou Mbacké rejoint « And Bessal Sénégal » de Abdoulaye Sylla

Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra et promoteur de la liste qui sera incessamment déposée au nom de la coalition « And Bessal Sènègal » a officiellement démarré ses pourparlers avec des leaders politiques de renom dans la cité religieuse. L’on peut d’emblée dire , sans risque de se tromper , que l’homme d’affaires bénéficiera du soutien de Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô. Le Président du conseil départemental de Mbacké et leader de « And Suxali Sénégal » a confirmé la nouvelle à Dakaractu.