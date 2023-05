LE DIALOGUE, ARME DE CONSTRUCTION MASSIVE Par Habib Léon NDIAYE

« Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant, à consentir, avec obstination au dialogue »

Félix Houphouët BOIGNY

Depuis quelques temps, telle une sempiternelle rengaine, l'idée d'un dialogue entre les forces vives de la Nation est constamment défendue.



Tout dernièrement, le Chef de l'État l'a dit et répété en direction des autres composantes de la Nation.

Il semble, toutefois, qu'un tel appel n'ait pas encore reçu un écho favorable, notamment du côté d'une partie de l'opposition qui fixe des conditions préalables parmi lesquelles la non-participation du Président de la République, candidat sortant de BBY, à l'élection présidentielle du 24 février 2024.



Loin des arguments et arguties liés au troisième mandat, je voudrais m'arrêter un instant sur la portée constructive et thérapeutique d'un tel exercice commicationnel et socialisant.



Le dialogue, faudrait-on en convenir, est un élément consubstantiel à la société humaine, à la vie de tous les jours. On dialogue avec soi-même, sur ses projets de vie, sur ses ambitions personnelles, sur ses relations avec les autres. On dialogue en famille, dans les durs comme doux moments de la vie, on dialogue entre amis, en entreprise, entre communautés.. et j'en passe. On dialogue en permanence !



La communication, l'échange occupent l'essentiel de nos interrelations, de nos interactions. Ils pansent nos blessures émotionnelles, guérissent des maux sociétaux, rapprochent des communautés en conflit..



Nous avons dans nos communautés, nos villes, nos villages, nos quartiers, tout un trésor d'ingéniosité pour gérer nos oppositions, nos divergences, nos conflits tout court.



Même les guerres et les conflits les plus meurtriers finissent autour de la table de négociation. C'est une vérité historique et consubstantielle à la vie en société.



Dans le champ politique sénégalais, même le plus irréductible, le plus intrépide, le plus emblématique et le plus charismatique des opposants, Me Wade, pour ne pas le nommer, savait, en dépit de ses postures radicales, s'arrêter pour dialoguer avec le pouvoir.

N'a-t-il pas fait de l'entrisme un mode d'action de sa démarche et de sa stratégie politiques ? Cela ne l'a pourtant pas empêché d'être porté au pinacle, en 2000, par la jeunesse, ouvrant ainsi la voie à la première alternance politique dans ce pays.

Sur un autre registre, combien de fois l'État et le MFDC ne se sont-ils pas retrouvés autour d'une table de négociations ?

Entendons-nous bien ! La guerre des tranchées et le radicalisme à outrance sont contre-productifs et ne profitent à aucun des camps, encore moins au peuple sénégalais connu pour son culte de la paix, sa tolérance et son amour du vivre-ensemble.

Qu'on ait des réserves, des appréhensions, qu'on développe une crise de confiance, des deux côtés, c'est compréhensible.

Mais, comment surmonter tous ces écueils, si l'on ne consent pas à se parler ?



Pourquoi devrait-on rester figé sur des insinuations, des arrière-pensées et autres préjugés vis-à-vis de son interlocuteur ?

La situation du pays en est arrivée à un stade où les seuls politiciens ne peuvent plus décider de la suite et de l'orientation à lui donner.



Il serait, en effet, très réducteur, telles que les tendances se dégagent actuellement, de vouloir enserrer de force le dialogue dans une camisole politique dont la taille dépendrait de son porteur.



Il serait également réducteur de le circonscrire à une question de mandat et à des préoccupations électoralistes.

Le spectre du dialogue est plus large, plus épais que nos "Nietti Abdou"



Mais, de là, j'entends, déjà, les cris d'orfraie, le cliquetis des claviers, le vacarme assourdissant des jusqu'au-boutistes qui m'interpellent en ces termes : pourquoi dialoguer ? avec qui ? dans quel but ? Une tonne de questions, voire d'insinuations !

A ceux-là je répondrai qu'il faut dialoguer pour apaiser le climat politique et social bouillant d'incertitudes et de tensions inutiles. Poser les conditions et modalités d'une saine et transparente compétition électorale.



Il faut dialoguer pour conjurer le mauvais sort et briser les ailes de ces " vautours" que l'odeur du pétrole et du gaz attire et qui ne rêvent que d'une déstabilisation de notre pays pour en faire une bouchée. Le contexte sous-régional lourd de menaces asymétriques devrait nous ouvrir les yeux.



On devrait dialoguer pour asseoir, de manière durable et structurante, une gouvernance ancrée aux valeurs et principes de transparence, d'éthique et d'équité, mais surtout dans laquelle les intérêts vitaux du pays passeraient en ligne de priorité sur toute autre considération.



Il faut dialoguer pour repenser et restructurer, de manière durable, les modes d'expression et d'exercice de nos libertés individuelles et publiques, dans le respect de nos lois, de nos institutions et des personnes dépositaires de l'autorité publique. Concilier la soif grandissante de liberté et d'espaces d'expression de nos jeunes, notamment, avec les exigences et impératifs d'ordre et de tranquillité nécessaires à toute oeuvre de construction nationale.



Il faut dialoguer pour redresser le fil liant les citoyens aux gouvernants et aux institutions pour l'accrocher, en permanence, sur le

levier de la confiance et du respect.



Il faut dialoguer pour bâtir un système scolaire et universitaire qui puisse nous offrir les meilleurs produits, pour sortir l'école des griffes du syndicalisme partisan et paralysant.



Il faut dialoguer pour bâtir une économie productive et résiliente, pour offrir des opportunités et élargir le champ des possibles à nos petites et moyennes entreprises..



Le champ du dialogue est bien vaste. Ce ne sont là que des idées parmi tant d'autres !



A nos hommes politiques de prendre la pleine mesure de la situation, de prendre de l'étoffe, de l'épaisseur et de la hauteur pour mener, sans croc-en-jambe, sans défiance, sans ruse, ce dialogue pour le grand bien de notre pays et de ses populations. Il faudrait, de toute évidence, y convier toutes les forces vives et les citoyens épris de justice et de vérité.



Nous ne sommes que les gestionnaires provisoires de la chose publique comme beaucoup avant nous et beaucoup d'autres après nous.



Passons, dans les actes que nous posons, de l'égoïsme générationnel à l'altruisme transgénérationnel.

Usons du dialogue pour la construction de notre pays et non de la confrontation pour sa destructuration.

Vive la République !

Vive le Sénégal !