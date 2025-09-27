L1 : le PSG domine Auxerre 2 à 0 et reprend la tête du championnat

Le Paris Saint-Germain a repris la tête du championnat en dominant Auxerre 2 à 0 samedi soir au Parc des Princes lors de la 6e journée de Ligue 1, avec deux buts d'Illya Zabarnyi (32e) et Lucas Beraldo (55e).
Battus pour la première fois de la saison par Marseille lundi, les Parisiens profitent des défaites de Strasbourg et Monaco pour être seuls en tête avec trois longueurs d'avance sur leurs poursuivants, avant de se déplacer à Barcelone en Ligue des champions mercredi.
