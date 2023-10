L’hommage de Farba Ngom au couple présidentiel : « Macky Sall ne m’a jamais déçu ! Il m’a toujours honoré (..) son épouse est une visionnaire… »

L’homme fort du président de la République dans la région de Matam a sonné la mobilisation ce samedi. C’est un véritable rappel des troupes pour engager le prochain scrutin présidentiel. Le chargé des rencontres, manifestations politiques et des mobilisations à l’alliance pour la République, a abordé les questions d’actualité politique notamment, au sein de son parti, l’Apr.







Lors de cette tribune qui a constitué une occasion pour l’édile de la commune des Agnams de faire une déclaration, Farba Ngom s’est félicité de la mobilisation de tous les hommes qui sont derrière le Président Macky Sall et qui fournissent un travail de titan dans le Bossea. Il s’agit de Amadou Yero Bâ, maire de la commune de Orefonde, de Abdoul Yaya Kane , maire de Dabia et d’autres personnalités et autorités des Agnams qui sont venus nombreux répondre à l’appel de Farba Ngom qui n’a pas manqué de se féliciter de ces nombreuses réalisations du Président Macky Sall dans le Bossea de 2012 à nos jours.







« Le Président Macky Sall ne m’a jamais déçu. Vous m’avez honoré devant mes proches et ma famille. Il y a des personnes qui ont toujours tenté de nous désunir, mais vous ne les avez jamais écoutées » se rappelle le maire des Agnams qui le remercie et remercie également la première Dame: « Elle est pieuse, croyante et très discrète… c’est une visionnaire et elle a bien soutenu son époux. Elle ne se soucie pas du pouvoir… » témoigne le député maire des Agnams, Farba Ngom sur le couple présidentiel.